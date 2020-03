Coronavirus: Le Barça diminue le salaire de ses employés, les joueurs intouchables ou concernés?

Le FC Barcelone a annoncé une diminution de salaire de ses personnels pour atténuer l'impact sur ses finances de la pandémie de coronavirus, particulièrement virulente en Espagne où, comme presque partout, le sport est à l'arrêt. On ignore si les joueurs sont concernés par la mesure.

La suspension des compétitions, à la suite de l'épidémie de Covid-19, "entraîne la cessation de toutes les activités, sportives et non sportives, de notre club", indique dans un communiqué le Barça qui a pris une "série de mesures pour atténuer ses effets et de réduire les conséquences économiques de cette crise".

"Pour l'essentiel, il s'agit d'une réduction de la journée de travail, imposée par les circonstances et les mesures de protection prises, et, par conséquent, la réduction proportionnelle des rétributions prévues dans les contrats respectifs", explique le club catalan sans préciser l'échelle de la diminution ni si tous ses employés sont concernés.