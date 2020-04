Coronavirus: La Ligue espagnole de foot récolte plus d'un million d'euros

Le concert en ligne organisé et hébergé par laLiga, la Ligue espagnole de football, samedi a généré plus d'un million d'euros de dons destinés à acheter du matériel sanitaire pour lutter contre la pandémie de coronavirus, a annoncé l'organisateur du championnat espagnol mercredi.

L'événement "LaLigaSantander Fest", auquel ont participé des artistes espagnols aux côtés des sportifs comme Gerard Piqué, Sergio Ramos ou Rafael Nadal, a été retransmis en streaming dans plus de 180 pays et visionné par plus de 50 millions de personnes à travers le monde, a précisé LaLiga.

Pendant plus de trois heures, le concert a été rythmé par des performances musicales et des messages d'encouragement de la part de sportifs, pour tenter de rendre cette pandémie mondiale, qui affecte tout particulièrement l'Espagne, plus facile à vivre.

Le montant récolté servira à acheter "115 appareils respiratoires non-invasifs, 1.435.000 masques pour usage à haut-risque, 12.595 blouses de protection amovibles stérilisées et 500.000 gants de protection en vinyle", a affirmé LaLiga.

"Tout ce matériel sera acheminé en fonction des priorités sanitaires dictées par le gouvernement", a-t-elle ajouté.

LaLiga, les clubs et mêmes les joueurs ont mené plusieurs opérations ces derniers jours pour lutter contre le nouvau coronavirus, avec des dons financiers ou de matériel sanitaire.

Le club d'Eden Hazard et Thibaut Courtois, le Real Madrid a donné du matériel sanitaire à la région de Madrid au début de cette crise, et le capitaine merengue Sergio Ramos, au travers de l'Unicef, a offert plusieurs milliers de masques et équipements de protection, ainsi que des tests pour diagnostiquer le nouveau coronavirus.

Le capitaine du FCBarcelone, LionelMessi a lui aussi fait un don pour l'équivalent d'environ un million d'euros d'après la presse espagnole, qui a été réparti entre l'Hospita Clinic de Barcelone et un centre médical en Argentine, son pays.