Coronavirus : la fuite de Luka Jovic… L'attaquant du Real risque la prison

Chacun d’entre nous a un rôle à jouer dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus, en respectant simplement les consignes de confinement.

Et les footballeurs (ces superhéros des pelouses) n’échappent pas à la règle. Face à cette situation de crise certains se montrent dignes, empathiques et généreux (cfr, les nombreuses récoltes de fonds lancées à travers le monde et autres appels aux dons de nombreux joueurs de Serie A pour ne citer qu’eux), d’autres oublient le collectif (on ne parle pas du jeu), feignent l’ignorance et jouent leur carte personnelle renvoyant d’eux une image désastreuse… Celle des footballeurs accusés de vivre "déconnectés du monde réel".

Tous les cas ne sont pas identiques. Si les retours au pays d’Higuain, Khedira, Cavani ou encore Neymar se sont faits dans les règles (accord des clubs, respect des mesures en vigueurs dans leur pays, etc.…) Ceux de Luka Jovic et Nikola Ninkovic ont défrayé la chronique. L’attaquant du Real Madrid et celui d’Ascoli (Série B italienne) ont fui l’Espagne et l’Italie pour rentrer en Serbie où ils n’ont pas respecté les règles de confinement imposées par le gouvernement.