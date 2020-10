6 mai 2018, le Real Madrid et Barcelone se quittent dos à dos, 2-2 après ce Clasico de Liga. Les deux stars planétaires, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi y sont chacune allée de leur petit but. Très habituel en soi, ce Clasico a pris une autre dimension depuis que ces deux hommes y prennent part simultanément. Personne ne le sait encore à ce moment-là, mais il s’agissait du dernier but dans un affrontement entre Madrid et Barcelone pour Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus un mois plus tard. Plus étonnant par contre, il s’agissait également du dernier but à ce jour de Leo Messi face au Real… Qui n’a plus délivré le moins assist dans cette rencontre non plus depuis cette date. Messi a-t-il le blues de Ronaldo ?

Quelques chiffres Clasico : Leo a-t-il le blues de Cristiano ? Messi n'a plus marqué face au Real depuis le départ de Ronaldo - © LLUIS GENE - AFP Messi en Clasico c’est 42 matches, 26 buts, 14 assists, 14 cartons jaunes Les deux grands de Liga ont disputé sept Clasico depuis ce fameux 6 mai 2018, le dernier en date, ce samedi 24 octobre. Sur ces sept rencontres, Messi n’en a manqué qu’une seule, la toute première sans son "meilleur ennemi", alors qu’il était blessé à la main. Ensuite, il a toujours été aligné d’entrée. Sept matches dont trois victoires du Barça, deux victoires du Real Madrid et deux partages. Onze buts inscrits par le Barça lors de ces rencontres, aucun par Messi donc, et aucun assist comme nous vous le disions. Or, il en avait marqué 19 buts en Clasico toutes compétitions confondues depuis l’arrivée de CR7 à Madrid en 2009, soit 34 rencontres en neuf années. Le premier Clasico de l’histoire avec ces deux hommes sur le terrain date en effet du 19 novembre 2009… Où les deux hommes étaient restés muets. Mais depuis lors, ils se tiraient la bourre. Et alors que Messi continue à avoir des statistiques absolument hallucinantes en Liga et en Champions League, il ne se montre plus directement décisif en Clasico. A-t-il le mal de Cristiano ? Il est possible qu’il possède une motivation en moins lors de ces rencontres particulières, mais cela n’explique sans doute pas tout. Ronaldo en Clasico c’est 31 matches, 18 buts, 2 assists, 10 cartons jaunes, 1 carton rouge

Ils se tirent vers le haut Clasico : Leo a-t-il le blues de Cristiano ? Messi n'a plus marqué face au Real depuis le départ de Ronaldo - © BEN STANSALL - AFP Les deux hommes vieillissent, mais avec ces génies, on n’a pas encore tellement l’impression que l’âge influe sur leurs performances, sur leurs statistiques. On ne peut pas dire que Messi soit moins bon depuis que Ronaldo est parti de manière générale, il a d’ailleurs décroché un nouveau Ballon d’or depuis ce départ… En 2018/2019 : 50 matches, 51 buts, 20 passes décisives

En 2019/2020 : 44 matches, 31 buts, 27 passes décisives Leo est donc très loin d’être en panne niveaux buts et assists… Il manque juste d’inspiration à la conclusion lors des Clasico ces derniers temps. Alors, si depuis plusieurs années, on répète à tout va que CR7 et La Pulga se rendent meilleurs en évoluant à la même époque, les chiffres lors des derniers clasico vont dans ce sens. Il manque ce petit supplément d’âme qui rendait ces rencontres encore plus particulières qu’un Barça-Real classique, pourtant déjà très spécial. Messi se savait scruté, comparé, encore bien plus que dans les autres rencontres et bien plus qu’il ne l’a été ce samedi… Et si Ronaldo finissait par pouvoir affronter le Barça avec la Juventus en Champions League dans les prochaines semaines ? Retrouvera-t-on le Messi des Clasico de la dernière décennie ? On l’espère en tout cas, le football est toujours gagnant quand ces deux-là se tirent vers le haut… Ils ont en tout cas emmené le football, ses chiffres, ses records, dans une autre galaxie à laquelle eux seuls appartiennent.