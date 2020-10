Clasico Barça – Real : des Madrilènes requinqués battent les Blaugranas, Courtois décisif, 100e but pour Ramos

Le Real Madrid a battu Barcelone 1-3 au Camp Nou ! Federico Valverde a ouvert le score après cinq minutes de jeu, alors que Ansu Fati lui répondait trois minutes plus tard. Le but décisif a été inscrit par Sergio Ramos, son centième sous le maillot madrilène, sur penalty en deuxième période alors que Modric a alourdi la marque en toute fin de rencontre.

Une première mi-temps spectaculaire

Ce premier Clasico à huis clos avait forcément une saveur particulière, ce mot qu’on utilise plus que de rigueur depuis des mois, mais qui est le seul capable de décrire ce que nous vivons actuellement. Malgré cela, les 22 acteurs présents sur le terrain du Camp Nou étaient bien décidés à nous faire oublier les conditions moroses.

Dès les premières minutes, les deux équipes débutent très bien. Et c’est Fede Valverde, préféré à Luka Modric, qui ouvre la marque dès la cinquième minute de jeu, bien servi par Karim Benzema.

Et évidemment, la réponse barcelonaise ne se fait pas attendre. Ansu Fati égalise pour devenir à quelques jours de sa majorité, le plus jeune buteur de l’histoire du Clasico. Il dépasse Raul, qui avait inscrit son premier but dans cet affrontement mythique alors qu’il avait 18 ans et 95 jours. Messi, à l’origine de l’action du but, est dans tous les bons coups.

On ne pouvait pas rêver d’un meilleur début de rencontre ! Engagement, danger, rythme et déjà deux buts : pour l’instant ce match répond totalement aux attentes.

Peu après 20 minutes de jeu, Leo Messi se heurte à Courtois juste avant que Neto ne s’interpose entre Karim Benzema et son but. Si l’arrêt du gardien Belge est déterminant, Benzema aurait sans doute pu tromper le gardien blaugrana. Le spectacle reste donc au rendez-vous !

Un match spectaculaire mais engagé aussi ! La hargne est présente des deux côtés, le Barça veut l’emporter chez lui, le Real ne peut pas perdre pour éviter la crise, cela se sent !

Avant la pause, les Merengue posent de plus en plus le pied sur le ballon. Après la très mauvaise prestation européenne de la semaine face au Shaktar, on sent qu’on veut se racheter dans l’effectif du Real.

Petite tuile pour Madrid, Nacho se blesse avant le retour au vestiaire, il doit céder sa place à Lucas Vazquez.