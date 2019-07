Chelsea cède définitivement Alvaro Morata à l'Atletico Madrid

Chelsea et l'Atletico Madrid ont conclu samedi un accord visant le transfert définitif d'Alvaro Morata. Prêté par Chelsea en janvier, l'attaquant espagnol restera chez les Colchoneros toute la saison à venir avec une option d'achat obligatoire dont le montant n'a pas été mentionné.

Morata, 26 ans, a fait ses premiers pas dans le foot à l'Atletico avant de poursuivre sa formation à Getafe et au Real Madrid où il a intégré le noyau pro en 2010. En 2014, il a connu une première expérience de deux ans à l'étranger à la Juventus. En 2016-2017, Morata réintègre le noyau madrilène à la suite de ses performances avec le champion d'Italie et l'équipe nationale (31 sélections). En juillet 2017, il s'exile à Chelsea. Morata n'aura pas réussi à s'imposer chez les Blues malgré ses 24 réalisations en 72 matchs toutes compétitions confondues. Il avait été recruté au Real il y a deux ans contre la somme de 65 millions d'euros.

L'Atletico Madrid s'est montré actif sur le marché des transferts: il a acquis Joao Felix (Benfica), Marcos Llorente (Real Madrid), Felipe et Hector Herrera (FC Porto) et cédé Diego Godin (Inter), Rodri (Manchester City) et Lucas Hernandez (Bayern Munich) en attendant le départ d'Antoine Griezmann.