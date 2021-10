Chelsea aurait sondé le Real Madrid pour un retour d’Eden Hazard

Eden Hazard ne l’a jamais caché, le Real Madrid était son rêve. Un rêve devenu réalité, qui plus est sous la houlette de son idole de jeunesse Zinédine Zidane.

Si cela ressemblait aux prémisses d’un conte de fées, l’histoire a rapidement tourné au cauchemar.

Souvent blessé, le capitaine des Diables a manqué un grand nombre de rencontres et peine à se montrer décisif. Avec cinq buts et neuf passes décisives en 51 rencontres avec le Real, Hazard est loin de son rendement habituel et s’est mis la presse ibérique à dos.

À nouveau sorti sur blessure lors de la demi-finale de Nations League perdue face à la France, le natif de Braine-le-Comte pourrait rater le Clasico face à Barcelone le 24 octobre prochain.

Une nouvelle absence qui commencerait à lasser Florentino Perez, lui qui a déboursé 115 millions en juillet 2019 pour s’attacher les services du Diable Rouge. Cette saison, Hazard n’a disputé que sept rencontres en Liga et compte à peine 44% de minutes jouées.

Si son début de saison avait tout de même laissé entrevoir de bonnes choses et un possible retour à son meilleur niveau, ce nouveau coup d’arrêt pourrait bien être celui de trop.

Ce n’est pas un secret, le Real Madrid lorgne sur Kylian Mbappé et Erling Haaland. Les Merengue ont donc besoin d’argent et Florentino Perez ne serait pas contre un départ d’Hazard.

D’autant plus qu’un club serait intéressé. Chelsea verrait d’un bon œil le retour du capitaine des Diables, lui qui a marqué l’histoire du club. Auteur de 110 buts en 352 rencontres avec les Blues, Hazard a ramené deux titres de champion d’Angleterre, deux Ligues Europa, une Coupe d’Angleterre et une Coupe de la Ligue aux Blues.

Selon El Nacional, Roman Abramovich aurait même déjà lancé les discussions. Le Président de Chelsea serait persuadé de pouvoir ramener Eden à son meilleur niveau en le rapatriant dans son jardin, à Stamford Bridge.

Un accord est cependant encore loin d’être trouvé et l’aspect financier pourrait poser problème puisque Chelsea souhaiterait débourser un maximum de 40 millions alors que le Real ne laisserait pas Hazard partir pour moins de 70 millions.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2024, Eden Hazard pourrait donc se retrouver face à un choix délicat. Rester dans le club de ses rêves et tenter de s’y imposer ou retourner dans les bras de son ex avec qui il a connu tant de succès.