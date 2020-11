Champions League : Le Real Madrid se rend à l'Inter Milan avec Courtois et Hazard, mais sans Ramos et Benzema

Le Real Madrid joue sa survie en Ligue des Champions ce mercredi face à l’Inter Milan. Zinedine Zidane devra composer avec plusieurs absences notables, comme celles de Karim Benzema (lésion musculaire) et Sergio Ramos (blessure à la cuisse). Thibaut Courtois et Eden Hazard, les deux Belges de l’effectif sont quant à eux bien du voyage. Côté milanais, Romelu Lukaku devrait aussi être présent.

Depuis l’entame de la saison de Champions League, il y a eu pas mal de surprises et le groupe B ne fait pas exception. Après trois rencontres, c’est Monchengladbach qui est premier (six points), suivi par le Shaktar Donetsk (4 unités) et le Real Madrid. L’Inter Milan est bon dernier avec seulement deux petits points.

L’Inter et le Real étaient évidemment annoncés comme favoris du groupe initialement. Ils auront à cœur de briller dans ce choc de la quatrième journée. Au match aller, les Madrilènes ont pris le dessus sur les Interistes 3-2.