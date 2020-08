Champions League : Eden Hazard est incertain pour le match face à Manchester City, selon "AS"

C'est comme un mauvais disque qui tourne en boucle dans la tête d'Eden Hazard, cette saison... Le Diable serait toujours gêné par sa cheville et les chances de le voir débuter face à Manchester City seraient très minces. C'est le quotidien espagnol AS qui l'annonce dans son journal ce mercredi.

La potentielle absence d'Eden parmi le onze titulaire serait une énorme tuile pour le club et pour le joueur. Zidane comptait sortir son armada offensive (Hazard, Asensio, Benzema) pour tenter d'inverser la tendance contre les Cityzens... Et un Hazard en pleine forme aurait pu être l'un des éléments déterminants lors de ce match. Même si AS n'évoque pas une absence de la feuille de match, mais une impossibilité de le titulariser...

Alors réelle gêne ou coup de bluff à quelques jours de ce match crucial? Difficile à dire. Sur les photos et vidéos partagées par le club, on voit le Diable très "fit", très affûté... Et il continue à s'entraîner avec le reste de l'équipe. Mais dans le même temps, depuis son retour à la suite de la blessure qu'il a contractée en Champions League face au PSG, il n'a jamais vraiment rassuré totalement sur son état physique. Semblant toujours un peu plus prudent qu'à l'accoutumée dans ses déplacements sur le terrain.

Entre suppositions et supputations le cas d'Eden intrigue encore et toujours. Les vraies réponses ne pourront être apportées qu'à quelques heures du match ce vendredi.