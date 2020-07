Cette fois, Courtois n'a plus le "seum": il avait même raison, le Real est champion

Thibaut Courtois l’avait dit, Thibaut Courtois avait été moqué, décrié, chambré… et pourtant il avait raison. Rappelez-vous, il y a un peu plus de deux mois, le gardien madrilène avait déclaré dans une interview qu’il était sûr que le Real pouvait encore décrocher le titre en Liga. Les Madrilènes étaient alors deuxièmes au classement, à deux points du FC Barcelone. Depuis ce jeudi, le 34e titre des Merengue est une réalité.

"Je suis sûr que nous pouvons encore être champions. Ce serait dommage si la saison était définitivement arrêtée. Et si c’était le cas, je ne trouverais pas très juste que Barcelone soit sacré. A Barcelone ils doivent trouver ça logique, mais moi pas. Ils ont partagé et perdu contre nous, et à ce moment-là on a montré qu’on était la meilleure équipe, même s’ils comptent aujourd’hui deux points d’avance. Je ne trouverais pas ça juste, non. En Angleterre je pourrais encore comprendre que Liverpool soit désigné champion, parce qu’ils ont 25 points d’avance." Des déclarations qui n’ont rien de surprenant mais qui avaient pourtant été une nouvelle occasion pour les réseaux sociaux de se moquer du Diable.

"Il a encore le seum"

Depuis la demi-finale de Coupe du Monde perdue face à la France en 2018, Thibaut Courtois est l’une des cibles préférées des supporters français (pour la plupart).

"Je ne dirais pas que l’équipe en face était meilleure que nous. La France a bien défendu, à 11, à 35 mètres du but. Ils ont fait ça tout le tournoi. Ils ont mis un but sur coup franc contre l’Uruguay… Un but sur corner contre nous… Notre force à nous, c’est le foot. Leur force, c’est la défense et les contres […]. La France n’était pas meilleure que nous mais bon, c’est le foot." Il est clair que ces déclarations étaient subjectives et sans aucun recul puisqu’elles survenaient quelques minutes seulement après la défaite belge en demi-finale. On a connu notre gardien plus classe dans ses réactions, mais le contexte expliquait en partie celle-ci.

Tout cela, les internautes n’en avaient cure, ils avaient une "victime" toute trouvée pour incarner "le seum" des Belges après cette défaite difficile à digérer face aux voisins français. C'est bien connu entre Belgique et France on fait la course à qui chambrera le plus l'autre. Depuis lors, ils ne laissent rien passer à celui qui est devenu gardien titulaire au Real Madrid. Sauf que lui non plus n’a pas laissé passer grand-chose en cette fin de saison de Liga. Devenant incontournable et déterminant au point d’être l’un des grands artisans du titre du Real, d’autant plus depuis la partie de saison post-confinement.

Les détracteurs de Courtois au début du mois de mai, quand il déclarait que le Real mériterait de pouvoir se battre pour le titre et pourrait même le remporter, sont quelque peu réduits au silence. Ou presque. Ils font peut-être partie des internautes qui déclarent à présent que le Real vole son titre en achetant les arbitres et autres conspirationnistes dans ce genre-là. Dans tous les cas, ils ne pourront pas nier que le Real a affiché un bien beau visage depuis la reprise de La Liga alors que l’éternel rival barcelonais a un petit peu marqué le pas. La saison n'aura été excellente pour aucune équipe espagnole et le titre s'est joué à quelques points, sur des détails dont. Le Barça a traversé une mauvaise passe, une période compliquée avec des tensions en internes rarement observées dans le club catalan. Le cas Messi, le cas Griezmann, le cas Setien… Cela arrive même aux meilleurs et les Blaugranas s’en relèveront. Le plus vite sera le mieux pour que la rivalité entre ces deux géants du foot reparte de plus belle.

En ce qui concerne Thibaut Courtois, il a répondu de la meilleure des manières à ses détracteurs: en performant sur le terrain.