Cazorla de retour en compétition, après deux ans d'enfer

Le bout du tunnel: le milieu espagnol Santi Cazorla, abonné aux blessures depuis deux ans, a fait son grand retour en match officiel en étant titularisé samedi avec Villarreal pour la 1re journée de la Liga contre la Real Sociedad.

L'international espagnol, âgé de 33 ans (77 sélections), n'avait plus rejoué en compétition depuis sa grave blessure à un tendon d'Achille subie avec Arsenal en Ligue des champions contre Ludogorets (6-0) en octobre 2016.

Opéré à huit reprises, le petit milieu offensif avait été victime d'une grave infection au niveau du tendon et est passé proche de l'amputation. Il s'est néanmoins accroché, a remonté la pente et, au terme de son contrat à Arsenal (2012-2018), est revenu dans son club formateur cet été avec l'ambition de rejouer à nouveau au plus haut niveau.

Cette titularisation au stade de la Céramique récompense l'obstination du double champion d'Europe avec l'Espagne, qui avait déjà porté les couleurs du "sous-marin jaune" de 2003 à 2006, puis de 2007 à 2011 (241 matches, 34 buts).