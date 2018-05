Cavani et Di Maria à l'Atlético de Madrid la saison prochaine ?

L'Atlético de Madrid devrait renouveler son effectif. Deux nouvelles recrues sont annoncées selon plusieurs médias espagnols. Leur point commun ? Ils sont tous les deux joueurs du Paris Saint Germain.

Diverses sources avancent en effet les noms d'Angel Di Maria et Edinson Cavani. Un accord de principe avec ce dernier serait même acté. L'Uruguayen accepterait de baisser son salaire, en contrepartie d'un contrat plus long et de primes de performances plus importantes.

Angel Di Maria est sous contrat avec le club français jusqu'en juin 2019, Cavani jusqu'en 2020.

L'arrivée de Cavani, 30 ans et meilleur buteur de Ligue 1 avec 28 buts, à l'Atlético de Madrid pourrait confirmer le départ d'Antoine Griezmann pour le FC Barcelone dont les rumeurs persistent aussi depuis quelques semaines maintenant.