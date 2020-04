Casillas lance l'idée d'un clasico "vintage" caritatif

L'ex-gardien de but du Real Madrid et de la sélection espagnole Iker Casillas a proposé ce lundi sur Twitter d'organiser un "clasico vintage" caritatif entre d'anciens joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone une fois l'épidémie de nouveau coronavirus terminée.

"Quand tout ce cauchemar sera terminé, on devrait réunir tous les joueurs emblématiques des dernières années et jouer un CLASICO VINTAGE! Et les fonds iront aux gens dans le besoin", a lancé Iker Casillas (38 ans) dans un message Twitter ce lundi.

Le gardien du FC Porto (Portugal), proche de la retraite, répondait avec ce tweet à un message de son ancien rival du Barça et coéquipier de sélection Carles Puyol, qui soulignait le plaisir qu'il avait eu à évoluer derrière le tandem de milieux de terrain composé d'Andrés Iniesta et Xavi Hernandez.

La proposition de Casillas, candidat pour la présidence de la fédération espagnole de football, a très vite été approuvée par Iniesta: "Commence à préparer les convocations... et tu peux compter sur moi !", a répondu l'ex-maître à jouer catalan sur ses réseaux sociaux.

Alors que l'Espagne est frappée de plein fouet par l'épidémie de nouveau coronavirus (deuxième pays le plus touché derrière l'Italie), le monde du sport a multiplié les initiatives pour soutenir le personnel médical ou récolter des fonds pour aider à la lutte contre la pandémie.

Selon le dernier bilan transmis par les autorités sanitaires ce lundi (quatrième jour consécutif avec un nombre de morts quotidien en baisse), l'Espagne a dénombré 135.032 cas et 13.055 personnes sont mortes du nouveau coronavirus dans le pays.



AFP