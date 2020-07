Carrasco passeur pour la victoire de l'Atlético, qualifié pour la prochaine C1

Monté à la 55e minute, Yannick Carrasco a délivré la passe décisive pour le but de Diego Costa. Et grâce à cette victoire, L’Atlético Madrid s’est imposé 1-0 contre le Betis, samedi, lors de la 36e journée du championnat d'Espagne et se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions.

Pourtant tout ne s’est pas passé comme prévu pour les hommes de Diego Simeone. Après s’être vu annuler deux buts, de Correa (main, 22e) et Morata (hors-jeu, 36e), suite à l’intervention du VAR, l’Atlético Madrid s’est retrouvé à dix après le rouge direct reçu par Hermoso (57e). Carrasco venait alors de monter au jeu à la place de Llorente.

Une montée au jeu qui va donc porter ses fruits. Les Colchoneros trouvent finalement l’ouverture à la 74e minute, lorsque, sur un coup franc, Carrasco a déposé le ballon sur la tête de Diego Costa, lequel a trompé Martin Fernandez.

Troisième avec 66 points, l’Atlético a validé son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Le cinquième, Villarreal (57 points) ne peut plus le rejoindre. Le Betis (41 points) est treizième.