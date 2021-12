Carlo Ancelotti ravi par les prestations d’Eden Hazard : "J'avais des doutes, mais il est de retour !"

Invité à s’exprimer après la victoire du Real Madrid à l’Athletic Bilbao (1-2) mercredi soir malgré l’absence de plusieurs joueurs positifs au Covid, Carlo Ancelotti a tenu à souligner la performance de ses habituels "réservistes", dont Eden Hazard, qui a pu enchaîner une deuxième titularisation consécutive.

"Cette victoire signifie beaucoup pour nous, a souligné l’entraîneur italien, dont les propos sont retranscrits sur le site officiel du Real Madrid. On a réalisé un match complet avec une équipe qui n'est pas habituée à jouer ensemble ces derniers temps. Nacho, Lucas Vázquez, Camavinga, Valverde, Hazard… Ils n'étaient plus habitués à jouer, et ils ont tous fait un grand match. On a assisté à un match de qualité et ils ont eu une forte implication. C'est le plus important pour moi, presque autant que les trois points !"

Remplacé à quelques minutes du terme de la rencontre, Eden Hazard n’a pas réussi à se montrer décisif, mais sa prestation a plu à son entraîneur, notamment en reconversion défensive.

"Vinicius et lui comprennent très bien ce qu'ils doivent faire pour l'équipe en phase défensive, a repris Carlo Ancelotti. Ils ont été bons, ils ont travaillé, et ils ont mis de la qualité dans le jeu offensif, surtout au début du match. Hazard a été bon dans ce match. J'avais des doutes au niveau physique, mais il a été bon. Il s'est battu, il a tenté des choses devant. Il est de retour, oui ! "