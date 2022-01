Carlo Ancelotti, coach du Real Madrid : "On est en mesure de se battre pour tous les titres"

Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne dimanche à Ryad (Arabie saoudite) face à l'Athletic Bilbao (2-0), son premier titre depuis son retour sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti a confié en conférence de presse ne pas être "fatigué de gagner".

Q: Que retenez-vous de ce titre et de cette semaine en Arabie saoudite ?

R: "Je retiens l'ambiance de l'équipe, qui a été excellente. Je crois que l'on est en mesure de se battre pour tous les titres, oui. C'est une équipe que j'aime voir évoluer, car elle peut jouer de plusieurs manières différentes. Elle sait s'adapter. C'est la force de cette équipe."

Q: N'êtes-vous pas fatigué de tout gagner ?

R: "Je ne suis pas fatigué de gagner, non. La dernière fois, c'était une Supercoupe avec le Bayern, je crois (en 2017, NDLR). Je suis resté longtemps sans rien gagner depuis. Mais ce titre, je le savoure pareil. C'est une grande satisfaction de voir autant de gens heureux autour de toi, de voir les joueurs contents. Gagner est la finalité de notre travail. Pour les autres, cela signifie que tu as fait du bon travail. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je crois avoir fait du bon travail à Naples et à Everton, sans avoir rien gagné."

Q: Vous avez plusieurs fois déclaré que l'équipe pouvait encore progresser sur l'aspect défensif. Ce titre vous rassure-t-il ?

R: C'était l'un des aspects où j'avais le plus de craintes, mais les joueurs ont fini par comprendre ce que je voulais. Et même ceux qui ont beaucoup gagné dans leur carrière gardent le même engagement. Pour (Luka) Modric, pour (Toni) Kroos, défendre n'est pas un problème. Ils le font avec de la bonne volonté. Quand tu gagnes beaucoup, tu crois que tu es le plus beau, que tu joues le meilleur football du monde, et ton sacrifice pour l'équipe baisse un peu. Mais ces joueurs-là se sacrifient toujours de la même manière, ils ne croient pas qu'ils sont les plus beaux. Et c'est vrai, ils ne le sont pas (rires)."