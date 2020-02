Braithwaite au Barça : Top 5 des autres transferts les plus improbables

C'est l'une des informations qui fait couler le plus d'encre depuis quelques jours. Martin Braithwaite, modeste joueur danois de Leganés, a paraphé un contrat avec Barcelone. Des Catalans qui profitent de la lourde blessure d'Ousmane Dembélé pour utiliser un joker médical et ainsi enrôler l'ancien Toulousain, qui franchit donc un beau palier dans sa carrière. Un transfert inattendu, plutôt improbable qui nous permet de vous présenter le Top 5 des transferts les plus surprenants des dernières années. Classement évidemment subjectif et non-exhaustif.

5. Dmytro Chygrinsky au Barça pour...25 millions d'euros

Voir un jeune défenseur de 23 ans nommé Dmytro Chygrinsky signer au Barça à l'aube de l'été 2009, n'a, en soi, rien de surprenant. Les Blaugrana voulaient préparer l'après-Puyol, concurrencer Gerard Piqué, et voyaient d'un bon oeil l'arrivée de l'Ukrainien, performant et ultra-régulier avec son club, le Shakhtar Donetsk. Sauf que, pour une raison qui nous échappe, les enchères ont enflé et les Catalans ont ainsi dû débourser...25 millions d'euros pour Chygrinsky. Une somme lourde à porter pour le défenseur à la tignasse qui n'est finalement jamais parvenu à faire son trou au Camp Nou, ne compilant que 14 matches avant de faire machine arrière et de rentrer au bercail...après une seule saison. Beaucoup d'observateurs espagnols considèrent Chigrinsky comme l'un des pires transferts historiques de Liga. Difficile de leur donner tort...

4. Thomas Gravesen, d'Everton...au Real Madrid

On reste en Espagne mais on file chez le rival honni des Catalans, le Real Madrid. En 2005, la Maison Blanche connait une période post-Galactiques compliquée et cherche à combler un entre-jeu déserté par les stars. Contre toute attente, le choix du duo Luxembourgo-Sacchi se porte sur Thomas Gravesen, honnête pilier d'Everton mais dont le style de jeu, cocktail d'abnégation et d'un côté roublard plus que prononcé, ne correspond pas forcément au grand Real de l'époque. Des Merengue qui vont débourser la modeste somme de 3,4 millions pour s'attirer les services du Danois. En deux saisons, Gravesen va jouer et même beaucoup jouer. Son coach lui fait confiance et fait de lui un titulaire quasi indiscutable dans l'entrejeu (49 rencontres disputées en une saison et demie tout de même). Au fil du temps, pourtant il perd peu à peu sa place avant de larguer les amarres en direction du Celtic en été 2006. L'un de ses principaux faits d'armes à Madrid ? S'être battu avec Robinho à l'entraînement.