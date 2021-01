Bloqué à Pampelune, le Real Madrid rejoint directement Malaga

La délégation du Real Madrid, arrivée vendredi à Pampelune pour affronter samedi l'Osasuna en championnat et bloquée depuis à cause de la tempête de neige ayant plongé dans le chaos une partie du pays, a pu quitter lundi cette ville du nord de l'Espagne.

Les Madrilènes, sans passer par la case Madrid, sont partis directement lundi matin pour Malaga, où ils doivent jouer leur demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, jeudi face à l'Athletic Bilbao.

Initialement prévue en Arabie Saoudite, la compétition se dispute finalement en Andalousie, sous la forme d'un Final 4 rassemblant les deux premiers du dernier championnat 2020, le Real Madrid et le FC Barcelone, accompagnés de l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad, les deux finalistes de la Coupe 2020, repousée au 4 avril 2021 à cause de la pandémie.

L'autre demi-finale de la Supercoupe opposera donc mercredi le Barça à la Real Sociedad. La finale est prévue dimanche à Séville.