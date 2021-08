Bétis Séville – Real Madrid : Casemiro tacle l’arbitre et lui réclame un carton (vidéo)

Le Real Madrid a galéré mais est venu à bout du Bétis Séville (0-1) ce samedi soir lors de la troisième journée de la Liga. Si Thibaut Courtois et Eden Hazard ont participé à ce succès, c’est le roc défensif Casemiro qui s’est mis en évidence en… taclant l’arbitre.

Friand du tacle, Casemiro fait partie des grands spécialistes du domaine. Alors que le score était toujours de 0-0 entre les Sévillans et les Merengue, le médian brésilien a confondu le ballon avec l’arbitre et a sorti la faucheuse. Plus de peur que de mal pour l’arbitre de la rencontre Alejandro José Hernández qui a préféré en rire. Conscient de sa faute, bien entendu involontaire, Casemiro a même réclamé un carton.

Voilà une belle manière de fêter sa récente prolongation de contrat au Real Madrid !