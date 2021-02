Berbatov sur les blessures à répétition d’Eden Hazard : "Ce ne serait pas une surprise de le voir partir cet été"

100% Sport: Première course à étapes de la saison, Goffin battu par un gamin de... 17 ans et... La saison cycliste 2020 à peine terminée que la nouvelle a déjà débuté. Avec une première course à étapes qui s'est élancée aujourd'hui, la première en 2021. L'étoile de Bessèges, une épreuve qui se dispute habituellement de manière assez confidentielle dans le sud de la France et plus précisément dans le Gard mais qui a attiré les gros bras du peloton cette année, faute de courses en Australie et en Amérique du Sud. Des noms ronflants, des équipes World Tour et un plateau étoffé au départ. Et une première étape, marquée par une arrivée en bosse, a été remportée par le français Christophe Laporte à l'issue d'un sprint homme contre homme avec Nacer Bouhani. Une course qui se terminera samedi par un contre-la-montre de 11 kilomètres dans les rues d'Alès.