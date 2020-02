Benzema offre le derby madrilène au Real, Carrasco rejoue déjà avec l'Atlético

Le Real Madrid s’est adjugé le derby madrilène samedi en s’imposant 1-0 contre l’Atlético au stade Santiago Bernabeu dans le cadre de la 22e journée de Liga. Dans ce match ouvert et disputé, c’est Karim Benzema qui a permis aux Merengues de faire la différence en récoltant un centre de Ferland Mendy pour tromper Oblak du plat du pied (56e) et s’offrir un 13e but en Liga cette saison.

Sollicité à plusieurs reprises, Thibaut Courtois s’est à nouveau montré très fiable dans les cages. Yannick Carrasco, tout juste débarqué de Chine, a quant à lui rejoué pour les Colchoneros en montant au jeu à la 71e sans pour autant parvenir à relancer les siens dans la partie.

En signant sa 4e victoire consécutive en championnat, le Real Madrid conserve sa première place en Liga avec 49 points, six de plus que le Barça qui reçoit Levante dimanche. Affaibli par les absences de Diego Costa, Gimenez, Koke et Joao Felix, l’Atético occupe pour sa part la 5e place avec 36 points.

Rappelons qu'Eden Hazard n'était pas retenu pour disputer ce match. Le capitaine des Diables rouges récupère de sa blessure et pourrait entrer en ligne de compte pour les prochains matches des Merengues.