Karim Benzema reviendra-t-il un jour en équipe de France ? Rien n’est mois sûr. Mais le débat a été relancé par Michel Moulin, candidat à la présidence de la Fédération Française de Football.



Dans le cadre de sa campagne, l’entrepreneur estime que le "bannissement" de KB9 doit être réévalué et que Didier Deschamps devrait s’expliquer auprès d’un éventuel nouveau président. Il a rappelé que l’attaquant du Real Madrid était toujours présumé innocent dans l’affaire du chantage à la sextape dont le procès doit encore avoir lieu.



Zinédine Zidane n’est pas du genre à faire des déclarations tapageuses. Et surtout pas dans un dossier aussi brûlant que celui-là. Interrogé une nouvelle fois sur le sujet, ZZ s’est contenté d’un très politique : "que Benzema puisse revenir en équipe de France serait une bonne nouvelle".



L’admiration du Real envers son buteur est pourtant claire. Il le considère tout simplement comme "le meilleur avant-centre français de l’histoire".



Benzema n’a plus été appelé en équipe de France depuis le 8 octobre 2015 et une victoire 4-0 contre l’Arménie. Ce soir-là, il avait planté un doublé et délivré un assist.