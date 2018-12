Batshuayi et Valence arrachent un précieux succès contre la lanterne rouge

Monté à la 75ème minute, Michy Batshuayi a vu son club de Valence prendre les trois points dans les dernières secondes du match contre Huesca (2-1), dimanche à Mestalla pour le compte de la 17ème journée de Liga.

Le Diable Rouge, que la presse annonce de retour à Chelsea cet hiver après ne pas avoir convaincu chez les Ches où il est en prêt, a une nouvelle fois dû se contenter d'un statut de remplaçant en championnat. Batshuayi n'a plus été titularisé depuis le 27 octobre en Liga.

L'équipe de Marcelino a pris les commandes du match à la 25ème minute grâce à un but de Daniel Parejo. Huesca, dominateur dans le second acte, a rétabli l'égalité sur penalty à la 72ème via Cucho. A l'ultime seconde du temps additionnel, l'Italien Cristiano Piccini a donné la victoire aux siens. C'est la première victoire de Valence en championnat depuis le 24 novembre, qui pointe à la 8ème place (22 pts). Huesca reste 20ème et dernier (8 pts).