Bartomeu, président du Barça : "Les signatures à coup de millions sont terminées"

La saison du Barça n’a rien d’un long fleuve tranquille. Secoués par des tensions internes et minés par plusieurs transferts ratés, les Blaugrana se sont écroulés dans la course au titre, ne parvenant pas à inquiéter le Real Madrid. Alors que le navire catalan tangue, le président Josep Bartomeu s’est longuement épanché dans les colonnes du média Sport.

Et le controversé président du club a évoqué l’époque actuelle. Une période difficile, financièrement et humainement, pour toutes les équipes. Et selon lui, cela ne devrait pas aller en s’arrangeant. "Je crois que les signatures à coup de millions sont terminées. À moins que des échanges de joueurs ne soient effectués. Tous les grands clubs européens sont concernés. Tout le monde travaille pour s’adapter. Et cela ne va pas durer un an, mais trois ou quatre"

Les fans du Barça sont donc prévenus, il semble peu probable de voir un Lautaro Martinez ou un Neymar débarquer au Camp Nou cet été.

Concernant Neymar, Bartomeo a clarifié sa position : " Dans cette situation, c’est irréalisable. Le PSG ne veut pas non plus le vendre, c’est normal car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. L’été dernier, nous avons fait de gros efforts, mais cet été, il n’y aura aucune tentative. Pour la saison 2020/2021, nous nous attendions à entrer 1,1 milliard d’euros, mais ça sera sûrement 30% de moins. Si la situation ne s’améliore pas, il n’y aura pas de public, pas de musée, pas de boutique et l’argent continuera à ne pas rentrer. Cela nous oblige à être très rigoureux dans la gestion. Vous devez vous adapter."

Voilà qui a le mérite d’être clair.