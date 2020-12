Barcelone s'incline face au promu Cadix et retombe dans ses travers

Le FC Barcelone s’est incliné 2-1 sur le terrain de Cadix lors de la 12e journée de Liga. C’est un coup dur pour le Barça qui restait sur une série de 3 victoires toutes compétitions confondues.

Pourtant pire équipe de la Liga à domicile (2 nuls et 3 défaites), Cadix surprend le FC Barcelone dès le début du match. Sur corner, le jeune catalan Oscar Mingueza se trompe de côté et envoie le ballon de la tête vers son but. Ter Stegen touche le ballon mais Alvaro Gimenez le pousse au fond (1-0). Le Barça est mené 1-0 à la pause malgré ses 80% de possession, alors que les promus ont marqué sur leur seul tir de la partie.

A l’heure de jeu, le Barça égalise grâce à un but contre son camp de Pedro Alcala. Et cinq minutes plus tard, pour remercier Alcala, les Blaugrana offrent le but du 2-1 à Alvaro Negredo suite à un énorme cafouillage défensif. En fin de rencontre, les deux équipes ont chacune l’occasion de marquer mais elles n’y parviennent pas.

Il faut remonter à la saison 1990/1991 pour voir le Barça s’incliner en championnat à Cadix. Avec cette défaite, Barcelone occupe la septième place en Liga et voit ses concurrents directs prendre une large avance au classement. La surprise Cadix compte 4 points de plus que le Barça, mais a disputé deux rencontres de plus que les Catalans.