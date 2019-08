Barcelone recrute le latéral gauche Junior Firpo

Le FC Barcelone a annoncé dimanche le recrutement du jeune latéral gauche hispano-dominicain Junior Firpo, en provenance du Betis Séville, pour les cinq prochaines années afin d'être en concurrence avec Jordi Alba.

"Le FC Barcelone et le Real Betis sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Junior Firpo pour un montant de 18 millions d'euros plus 12 millions d'euros en option", a déclaré le club blaugrana dans un communiqué.

"Le joueur signera un contrat avec le club pour les 5 prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2024, avec une clause libératoire de 200 millions d'euros", a ajouté le Barça.

Né en 1996 à Saint-Domingue, capitale de la République dominicaine, et formé dans les catégories de jeune du Betis, Junior Firpo a commencé avec l'équipe première des "Beticos" en février 2018 et a joué 29 matches la saison dernière pour trois buts et cinq passes décisives.

"A seulement 22 ans, Junior Firpo est l'un des latéraux gauches avec le plus de potentiel de toute l'Europe", a affirmé le club catalan.

Cet été, le nouvel élément du Barça a fait partie de l'aventure victorieuse de la 'Rojita' en remportant avec l'Espagne l'Euro Espoirs, pendant lequel il a pris part à trois matches.

Recruter un latéral gauche était un souhait de l'entraîneur blaugrana Ernesto Valverde, qui voulait un homme capable de se poser en alternative à l'incontournable Jordi Alba.

Junior est la quatrième recrue du Barça après les arrivées de l'attaquant français Antoine Griezmann, du milieu néerlandais Frenkie de Jong et du gardien brésilien Neto.