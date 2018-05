Ce dimanche, le clasico Barça-Real aura donc un enjeu purement symbolique: après la large victoire barcelonaise à l'aller (3-0), l'équipe de Zinédine Zidane a soif de revanche au Camp Nou.

Et dans l'euphorie de sa qualification mardi pour une troisième finale de C1 d'affilée, le club double champion d'Europe en titre espère infliger à Barcelone, tout récent champion d'Espagne, sa première défaite de la saison en Liga.

Les Catalans, de leur côté, rêvent de boucler les 38 journées invaincus et de devenir ainsi la première équipe depuis les années 1930 à y parvenir. Il leur reste quatre matches à négocier pour cela et le clasico est a priori l'écueil le plus redoutable.