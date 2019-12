Ciblé par des manifestations indépendantistes, le clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, avec Thibaut Courtois mais sans Eden Hazard, mercredi en Catalogne s'annonce lourd de tension, mais aussi d'enjeu sportif: l'éventuel vainqueur au Camp Nou (20h00/19h00 GMT) sera le nouveau leader du championnat d'Espagne.

La rencontre, initialement prévue fin octobre à Barcelone pour la 10e journée, avait dû être repoussée en raison d'incessantes manifestations et de violents heurts. Deux mois plus tard, le clasico reste menacé, avec plusieurs rassemblements attendus autour du Camp Nou et la crainte d'une éventuelle annulation de la rencontre.

"C'est un simple match de football", a dédramatisé mardi l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane. "Il se dit beaucoup de choses autour mais en fin de compte, ce que les gens veulent voir, c'est un bon match de football."

Même appel au calme pour son homologue Ernesto Valverde: "Les gens pourront assister au match de manière libre. C'est tout ce que l'on demande: qu'il y ait du respect pour tout le monde", a-t-il lancé.

Sur le terrain, l'enjeu est clair: avec 35 points chacun, l'un des deux grands d'Espagne pourrait prendre la tête de la Liga en solitaire mercredi soir, avant la dernière journée de l'année 2019 le week-end prochain.

Accrochés ce week-end, à Saint-Sébastien pour les Catalans (2-2) et à Valence pour Madrilènes (1-1), les deux rivaux abordent le clasico dans des dynamiques fragiles... mais avec aussi quelques certitudes.

Barcelone comme le Real Madrid disposent d'un petit matelas en tête du championnat: 4 points d'avance sur leur premier poursuivant, Séville (3e, 31 pts), qui compte un match de plus. Tous deux ont validé leur ticket pour les 8es de finale de la Ligue des champions, et arrivent avec des attaques parfaitement huilées, menées par Karim Benzema et Lionel Messi.