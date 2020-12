Barcelone perd Philippe Coutinho, blessé au genou

Décidément, quand il est de retour en Espagne, rien ne va plus pour Coutinho. Hier, il n’était pas titulaire et pourtant la malchance continue de lui tomber dessus. Le FC Barcelone sera privé de Coutinho pour une durée indéterminée. Le Brésilien a encouru une blessure au "ménisque externe du genou gauche" mardi contre Eibar en championnat (1-1), a communiqué mercredi le club catalan.

Coutinho, 28 ans, devra passer sur le billard dans les prochains jours. Le Brésilien était monté au jeu à la 66e minute mardi face à Eibar en championnat. Le Barça n’a pas communiqué sur la durée de son indisponibilité.

Coutinho a joué 14 rencontres cette saison pour les 'Blaugrana' avec trois buts et deux assists. Barcelone occupe actuellement la sixième place avec 25 points. C’est une tuile pour le club Catalan qui souhaite se débarrasser de son énorme contrat et qui va devoir continuer à payer un joueur qui ne lui sert plus à rien. Et quand on sait que les finances du FC Barcelone ne sont pas au mieux.