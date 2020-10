Barcelone inflige un 4-0 au Real Madrid pour le tout premier "clasico" féminin

Le FC Barcelone l'a emporté 4-0 face au Real Madrid dans le tout premier "Clásico" féminin, disputé dans la capitale madrilène, et pour le premier match officiel de la nouvelle section féminine du Real.

Les buts de Patri Guijarro, de la joueuse néerlandaise Lieke Martens et Alexia Putellas, et le but contre son camp de la gardienne madrilène María Rodríguez ont offert trois points à l'extérieur au FC Barcelone, et une victoire symbolique pour ce premier clasico, disputé lors de la première journée de championnat.

Le président de la Fédération espagnole de football et le sélectionneur de l'équipe féminine Jorge Vilda ont assisté à la rencontre dans les installations de Valdebebas, à Madrid.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez était lui absent, car en déplacement avec l'équipe masculine pour le match contre Levante dimanche en Liga.

Le FC Barcelone féminin a remporté le championnat d'Espagne à cinq reprises, notamment en 2020.

De son côté, le Real Madrid, vit sa première expérience avec une équipe féminine en première division, après l'absorption du club madrilène du CD Tacón cette année.