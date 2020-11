Barcelone gagne, Lionel Messi marque et rend hommage à Diego Maradona

Le Barça a ouvert le score à la 29ème via son attaquant danois Martin Braithwaite . Juste avant le repos, Antoine Griezmann doublait la mise d’une reprise de volée fulgurante, à l’extérieur du grand rectangle. But époustouflant.

Barcelone a facilement écarté Osasuna 4-0 ce dimanche après-midi, et en profite pour remonter à la 7ème place du classement. Le match des Catalans a été marqué par deux superbes buts et un hommage à Diego Maradona .

Hommage de Messi à Maradona

En seconde période, Barcelone a ajouté deux buts. Philippe Coutinho (57ème) et surtout, Lionel Messi (73ème). L’Argentin a fixé le score à 4-0 d’une lourde frappe du gauche croisée.

Après avoir fêté son but avec ses coéquipiers, Messi s’est isolé et a enlevé son maillot de Barcelone. En dessous, il portait la vareuse (rouge et noire) des Newell’s Old Boys, un club argentin où Messi et Maradona ont tous les deux joué.

Après l’hommage virtuel via un message sur Instagram, Lionel Messi a donc dédicacé son goal à Diego en pointant les deux doigts vers le ciel.