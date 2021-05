Barcelone et l’Atletico Madrid restent muets et se quittent dos à dos

Barcelone et l’Atletico Madrid n’ont pas réussi à se départager dans ce qui était l’affiche de ce samedi en Liga. Malgré des occasions des deux côtés, les filets n’ont pas tremblé.

Avec deux points d’avance sur Barcelone et le Real avant de recevoir les Catalans, l’Atletico peut tout perdre en cas de défaite face aux Catalans et de victoire des Madrilènes dimanche face à Séville. Les Colchoneros pourraient perdre leur première place et glisser à la troisième. L’enjeu du match est donc tout simplement la tête de la Liga.

Après seulement 13 minutes, Diego Simeone doit revoir ses plans suite à la blessure de Lemar. Le Français est remplacé par Saul. Les deux équipes se jaugent et les occasions se font attendre. La première opportunité est à mettre à l’actif de l’Atletico à la 18e. Llorente et Hermoso combinent sur le côté gauche. Ce dernier centre en retrait et Correa reprend bien le ballon mais sa frappe est déviée en corner.

Le Barça tente de réagir et Griezmann prend sa chance de loin mais c’est trop central pour mettre Oblak en difficulté (29e). Mais les Catalans vont subir le même sort que les Colchoneros. Koeman perd Busquets sur blessure après un gros tête contre tête avec Savic. Il est remplacé par le jeune Ilaix Moriba.

L’Atletico est bien dans la rencontre. Carrasco s’enfonce dans le rectangle catalan et passe en retrait pour Llorente qui manque un peu sa frappe et Ter Stegen intervient bien (34e). Quelques instants plus tard, c’est Luis Suarez qui tente sa chance dans un angle fermé mais le portier allemand est une nouvelle fois attentif. Il est encore décisif quelques minutes plus tard devant l’Uruguayen (36e).

A la 41e, Lionel Messi se réveille et offre la première vraie occasion au Barça. L’Argentin slalome entre les joueurs de l’Atletico et tente sa chance au premier poteau mais Jan Oblak détourne bien sa frappe.

Juste avant la mi-temps, Felipe a une belle occasion de donner l’avantage aux siens sur corner mais le défenseur n’a pas le geste d’un attaquant et sa reprise passe au-dessus.

Dès le retour des vestiaires, le Barça se crée une belle opportunité. Sur un coup franc de Messi, Lenglet coupe la trajectoire mais envoie le ballon loin au-dessus. Araujo était juste derrière lui et sans doute mieux placé pour la pousser au fond.

A la 62e minute Ilaix Moriba est bien trouvé dans le rectangle mais sa frappe est contrée. Quelques secondes plus tard, Oblak doit se détendre sur une tête de Piqué.

Après la première mi-temps à l’avantage des Colchoneros, la seconde période est plutôt à l’avantage des Catalans. Lionel Messi tente sa chance sur coup franc mais Oblak repousse sa tentative (66e).

A la 70e le Barça pense prendre l’avantage grâce à Araujo de la tête mais le défenseur est signalé hors-jeu.

A cinq minutes de la fin, Alba centre au deuxième poteau et trouve Dembélé. Le Français reprend de la tête au-dessus. A la 90e, Messi obtient un coup franc bien placé dans l’axe. L’Argentin enroule son ballon au deuxième poteau mais ça passe juste à côté.

Les deux équipes auront eu des occasions mais n’auront jamais réussi à concrétiser et se quittent sur un match nul et vierge. Ce résultat n’arrange aucune des deux équipes et fait surtout les affaires du Real Madrid qui peut revenir à hauteur de l’Atletico (77 points) en cas de victoire dimanche face à Séville. Le Barça compte, lui, 75 unités.