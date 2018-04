Barça - Séville : Pour oublier l'élimination en Champions League (Live commenté à 21h30)

Le FC Barcelone affronte le FC Séville ce samedi à 21h30 à l'Estadio Metropolitano dans le cadre de la finale de Coupe du Roi. Rtbf.be/sport vous propose de suivre la rencontre en direct commenté.

Après avoir déroulé en Liga, le Barça a connu une véritable débâcle sur le terrain de la Roma en Champions League la semaine dernière. Les Catalans auront donc à cœur de prouver que cette défaite n'était qu'un accident de parcours, en tentant de remporter un nouveau trophée en Coupe du Roi.

Du côté andalou, les derniers résultats sont décevants. Les hommes de Vincenzo Montella ne se sont plus imposés depuis le 13 mars dernier et leur éclatante victoire à Old Trafford. Ils seraient donc bien inspirés de mettre fin à cette spirale négative face au FC Barcelone ce week-end.