Barça-Real : Zidane sous pression, déjà le Clasico de la peur ? (live commenté 16h)

Un Clasico à huis clos, c’est une première. Les supporters vont donc ronger leur frein par écrans interposés plutôt que de peut-être s’énerver au stade. S’énerver, si les deux cadors espagnols réitèrent leurs "performances" du week-end dernier, où ils ont semblé particulièrement fragiles : défaite 0-1 contre le promu Cadix pour le Real et défaite 1-0 à Getafe pour le Barcelone, avec à chaque fois un niveau de jeu inquiétant. Et si le Barça a semblé redresser la barre en Ligue des Champions, avec une large victoire 5-1 contre les Hongrois de Ferencváros, le Real s’est un peu plus enfoncé dans la morosité en s’inclinant 2-3 face au Shaktar Donetsk…

Zidane sous pression

Zinedine Zidane arrive donc sous pression au Camp Nou pour ce premier Clasico de la saison, lui qui a assumé en conférence de presse être "le responsable" de ces deux revers consécutifs. Le Français a déjà vécu ce genre de moment l’an dernier, avant d'inverser la tendance et de remporter le titre en fin de saison. Il espère donc trouver la recette et réussir à resserrer les boulons lors de cette rencontre prestigieuse face à l’éternel rival : "C’est un scénario parfait pour changer notre image. Il y a des moments difficiles, mais c’est là que se révèlent les gros caractères et les joueurs de qualité", a ajouté l’entraîneur français qui, il faut le rappeler, n'a pas accueilli de nouvel élément dans son équipe pendant le dernier mercato.

Le Barça pas tout à fait serein non plus

Ronald Koeman, son homologue sur le banc catalan, a débarqué dans un club dont la direction reste sur la sellette. Et il ne s’attend pas à affronter un Real "vulnérable", comme il l’a annoncé à la veille du match : "Ils ne vont pas nous laisser les espaces qu’ils ont laissés dernièrement. On s’attend à un Madrid plus compact, qui offre moins d’espaces. Pour eux, c’est important de savoir si Ramos va jouer ou non, car c’est un grand défenseur central avec beaucoup de personnalité sur le terrain, et il peut influer sur le match".

Sergio Ramos (touché au genou et sorti contre Cadix, il n’avait pas joué en Ligue des Champions), le capitaine, fait bel et bien partie des 20 joueurs convoqués par Zinedine Zidane pour ce Barça-Real, tout comme Thibaut Courtois. Eden Hazard reste, lui, encore écarté de la compétition.

Ronald Koeman pourra de son côté à nouveau compter sur Jordi Alba, qui a obtenu le feu vert médical après une blessure à la cuisse droite.

FC Barcelone-Real Madrid, un Clasico pas comme les autres à suivre en direct commenté à partir de 16 heures...