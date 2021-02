Aveuglé par une révolution incomplète, le FC Barcelone n’a rien retenu des échecs du passé

Le Barça apprendra-t-il un jour de ses erreurs ? C’est la question que beaucoup de monde se pose mercredi matin au lendemain d’une nouvelle humiliation européenne en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain (1-4). L'humiliation de trop ?

La patience des socios du Barça est en tout cas mise à rude épreuve après quatre ans de désillusions brutales. Depuis la 'Remontada' face aux Français en 2017, les Blaugrana ont à chaque fois essuyé des éliminations cuisantes avec des prestations déconcertantes à la clé : 3-0 contre la Juve, 3-0 contre la Roma, 4-0 contre Liverpool avant la terrible chute de l’an dernier 2-8 face au Bayern Münich.

Un drame sportif que le Barça s’était promis de ne plus revivre. Gérard Piqué avait alors lancé un appel à la révolution en envisageant même un pas de côté. "Ce n’est ni la première, ni la deuxième, ni la troisième fois que ça arrive. J’espère qu’il va se passer quelque chose, le club a besoin de changements, je ne veux montrer personne du doigt. S’il faut mettre du sang frais, je serai le premier à m’en aller si le club a besoin de ça."

La chasse aux coupables était lancée. La tête de l’entraîneur Quique Sétien sera la première à tomber… avant celle du président Josep Maria Bartomeu, maladroit dans la gestion chaotique de l’affaire Messi qui aura finalement gêné le processus de reconstruction catalan.

Car l’Argentin, idole incontestée des Socios, ne voulait plus faire partie de ce nouveau projet confié à Ronald Koeman. "Il y avait de nouveaux joueurs, des jeunes, et comme j’ai toujours dit que je voulais continuer de me battre pour gagner des titres, pour regagner la Ligue des champions, pour la Liga, j’ai senti que c’était le moment de changer, de partir, et je voulais bien faire", déclarait Messi en fin d’année 2020.

Retenu à contrecœur, le sextuple Ballon d’Or a mis un point d’honneur pour tenir à flot le bateau catalan duquel a été éjecté un buteur redoutable comme Luis Suarez. Confronté à des problèmes financiers et sans véritable 'crack' pour compenser les départs de joueurs cadres comme l’étaient aussi Rakitic et Vidal, le Barça a cherché ses marques en championnat pendant de longs mois.

Mais alors qu’il pensait avoir trouvé la bonne formule (7 succès consécutifs en Liga), le Barça est sèchement retombé sur terre en subissant sa deuxième déroute européenne de la saison après sa défaite 0-3 contre la Juventus.

Mardi soir, Piqué et Messi, les deux leaders de cette équipe, ont paru désemparés face à la fougue des Parisiens mais surtout en voyant le manque de réaction de leurs équipiers. Une scène qu’ils sont désormais tristement habitués à vivre. Le défenseur catalan – guéri de sa blessure en dernière minute - a pourtant tenté de réveiller les siens quand le score était de 1-1 en secouant notamment Antoine Griezmann sur un corner parisien.

Des mots durs teintés d’une vulgarité symptomatique du malaise actuel qui n’ont eu aucun effet sur le Français ni sur son compatriote Dembélé, payé 140 millions mais incapable de montrer sa vraie valeur depuis son arrivée en Espagne. Un Barça amorphe à l’image de son étoile Lionel Messi, bien conscient que ses envies de départ étaient amplement justifiées.

Complètement groggy, le Barça s’interroge désormais sur le projet porté par Koeman alors que les élections pour élire un nouveau président approchent. "Une révolution ne se fait pas en deux mois. Je suis certain que nous sommes sur le bon chemin", s’est défendu le coach néerlandais qui doit pourtant se rendre à l’évidence. "Il nous manque quelque chose pour prester au plus haut niveau. Un niveau que requiert la Ligue des Champions. Je pourrais mentir mais avec une défaite 1-4 à domicile, je dois reconnaître que nous avons très peu de chances", déclarait-il après la rencontre.

Koeman a désormais trois semaines pour remobiliser ses troupes avant le match retour. Si la qualification semble compromise, les Barcelonais devront pour le moins prouver qu’ils ont compris la leçon et qu’une nouvelle révolution – cette fois-ci plus profonde, mieux pensée – n’est pas nécessaire.