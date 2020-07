Avec Javi Gracia, Valence tient son nouvel entraîneur

Le Valence CF a annoncé lundi l'arrivée de Javi Gracia comme entraîneur pour les deux prochaines saisons, après le renvoi fin juin d'Albert Celades.

Comme entraîneur, Gracia, 50 ans, est passé par Osasuna, Almeria et Malaga, mais il n'avait plus de club depuis son limogeage de Watford en septembre dernier. Il a aussi dirigé des clubs grecs (Olympiakos Volos, Kerkyra) et le Rubin Kazan, en Russie.

Comme joueur, Gracia avait porté les maillots de Valladolid, de la Real Sociedad, de Villarreal et de Córdoba, où il a raccroché les crampons en 2002.

Sa mission sera de redresser le club espagnol, qui avait renvoyé Celades fin juin et n'a fini que neuvième de la dernière Liga, donc en dehors des places européennes.