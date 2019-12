Aucun club de Liga ne résiste au 'Pistolero' Suarez

Luis Suarez en est convaincu : il a marqué "le plus beau but de (sa) carrière" samedi soir face à Majorque. Il faut dire que Le 'Pistolero' uruguayen en a laissé plus d’un bouche baie au Camp Nou en plaçant une talonnade splendide au terme d’une action envoûtante des Catalans.

Ce but, le 8e en Liga cette saison, lui a permis de réussir une performance étonnante. Suarez a désormais marqué contre chacune des 28 équipes qu’il a affronté en Liga… pour un total de 139 buts inscrits en même pas six saisons.