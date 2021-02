Il suffisait de le voir pour ne pas trop y croire. Depuis 14 ans, je l’avoue, je ne rate pas beaucoup de matchs d’Eden Hazard. Parce que j’ai eu un coup de foudre footballistique dès ses premières minutes dans son Lille aux trésors de gestes intelligents, élégants, et souvent décisifs. LOSC but not least et ce titre conquis au PSG. Il est le Prince du Parc. Et puis à Chelsea, où les coups de Blues étaient rares, là aussi. Car le moteur d’Eden, c’est le plaisir. Le plaisir du jeu, jamais dans le " Je ". Car Eden Hazard, dans son style, est un artiste tourné vers les autres. Footballistiquement d’ailleurs, c’est le reproche qu’on lui a fait le plus souvent : Hazard n’est parfois pas assez égoïste. Il préférera souvent faire la passe au coéquipier aussi bien placé que lui que de tenter lui-même. Même s’il a plus de chance de marquer que ledit coéquipier. Car il suffit d’assister à un entraînement d’Eden Hazard pour se rendre compte qu’il cadre toujours et marque souvent, dans les exercices de finition. " Pourquoi tu ne le fais pas plus en match ? " lui avais-je un jour glissé. " Parce que je suis con " m’avait-il rétorqué dans un éclat de rire mêlé du clin d’œil inséparable de sa bonne humeur. Le plaisir, encore.

Ses statistiques tendent à montrer que pour lui, le plaisir de donner est aussi important que celui de briller personnellement. 164 buts inscrits et 152 passes décisives données en club. 32 buts et 33 assists chez les Diables. La parité quasi respectée. Mais, prémisse d’un mauvais indice, pas de trace de passe au Réal cette saison. Marquée par 3 maigres buts. Plus d’un an sans match complet et les blessures qui s’enchaînent dès que le temps de jeu augmente. Il venait de disputer 7 matchs d’affilée. 4 comme titulaire. Avec jamais plus de 75 minutes passées sur le terrain. On comprend malheureusement pourquoi Zidane et son staff essayaient de le préserver.

Alors non, Eden Hazard n’est pas la plus grande bête de travail de l’histoire du foot et oui, il est arrivé au Réal en surpoids, à la sortie de l’été 2019. Il avait un peu trop profité des vacances. Le plaisir, toujours. Et l’insouciance, encore. Une erreur, peut-être. Normal que le Réal râle. Car Eden Hazard avait l’habitude de perdre vite ses kilos superflus. Mais pas cette fois. Longtemps préservé par les blessures musculaires, cette première alerte va enrayer la machine. Il va vite apprendre que le Réal n’est pas un club comme les autres. Où la pression est immense, bien plus grande qu’à Chelsea.