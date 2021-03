Atlético - Real Madrid : Courtois titulaire pour le derby madrilène, 0-0 (Live commenté)

Trente derbies ont attisé la rivalité entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid sur les huit dernières saisons ! Et celui-ci n’y échappera pas, le Real se rend à l’Atlético ce dimanche pour tenter de rester dans la course au titre. Dans le cas inverse, l’Atlético pourra presque célébrer sa onzième levée du trophée en Liga. Eden Hazard est toujours absent, Thibaut Courtois tentera lui de briller face à ses anciennes couleurs.

L’Atlético de Madrid trône fièrement en tête depuis de longues semaines. Les Colchoneros comptent 58 points contre 53 pour le Real et le Barça mais avec un match de moins pour les hommes de Diego Simeone. Ils sont donc en bonne position dans le sprint final mais ils pourraient frapper un grand coup s’ils parvenaient à renverser les Merengues.

Ces derniers ne se laisseront pas faire, même s’ils auraient pu aborder cet affrontement en meilleure posture s’ils n’avaient pas perdu deux points face à la Real Sociedad lundi et vu revenir Barcelone à égalité. La pression sera donc clairement dans le camp des hommes de Zinedine Zidane. À eux de la gérer au mieux pour croire encore un peu à ce titre en fin de saison.