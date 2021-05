Atlético Madrid : "L’Atlético m’a ouvert ses portes", remercie Suarez, en pleurs

L’Atletico est champion d’Espagne pour la 9e fois de son histoire. Mis à l’écart par Ronald Koeman, le coach de Barcelone, en début de saison, Luis Suarez a vite retrouvé un nouveau point d’ancrage.

Forcément, Luis Suarez était ravi à la fin de la rencontre, comme il l’a souligné au micro de Movistar :

"Il y a des situations qui ne sont pas faciles à vivre, c’était dur l’été dernier. La manière dont ils (le Barça, ndlr) m’ont méprisé, sous-estimé… Mais je serai toujours reconnaissant à l’Atlético, qui m’a ouvert ses portes pour que je continue à prouver que je suis bon. Beaucoup de gens ont souffert avec moi. Ma femme, mes enfants, au quotidien… Cela fait beaucoup d’années que je suis dans le monde du football, et c’est l’année où ils ont le plus souffert. L’Atlético a fait une année fabuleuse, malgré les difficultés que l’on a eues par moments en Liga. On a été les plus réguliers et on termine champions".