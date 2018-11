Adversaires au Mondial, Antoine Griezmann et Lionel Messi se retrouvent samedi pour Atlético-Barcelone en Championnat d'Espagne.

Certes, l'"Atleti" semble diminué sans les défenseurs Diego Godin, José Maria Gimenez et Juanfran, blessés. Mais Lucas Hernandez et Stefan Savic semblent aptes en charnière centrale, de même que Koke et Thomas Lemar au milieu et Diego Costa en attaque.

Cette saison, le club rojiblanco n'a perdu aucun match officiel dans son stade Metropolitano, alors que son rival blaugrana reste sur une surprenante défaite 4-3 à domicile face au Betis Séville, malgré le retour de blessure de Messi (bras fracturé).

Le Barça sera privé samedi du Croate Ivan Rakitic (blessé et suspendu), sans doute remplacé par le Chilien Arturo Vidal, alors que le milieu offensif brésilien Philippe Coutinho est de retour. Le Français Ousmane Dembélé, critiqué en Catalogne pour son indiscipline, devra cravacher pour se faire une place dans le onze catalan.

Quant au duel Griezmann-Messi, son issue pourrait enfin confirmer les prétentions du Français, qui souhaite s'inviter durablement à la table des quintuples Ballon d'Or avec l'Argentin et le Portugais Cristiano Ronaldo: "Je prends du plaisir à cette table. Je sais aussi que je peux faire mieux", a prévenu l'ambitieux Antoine Griezmann.