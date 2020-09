Asensio quitte la sélection espagnole à cause d'un oedème à un genou

L'ailier du Real Madrid Marco Asensio (24 ans), qui a manqué la majeure partie de la saison 2019-2020 à cause d'une grave blessure au genou gauche, a quitté la sélection espagnole à cause d'un œdème à un genou, a annoncé la Roja mardi soir via communiqué.

"Le milieu de terrain international a passé des examens médicaux qui l'ont empêché de s'entraîner avec ses coéquipiers. L'IRM (imagerie par résonance magnétique) a révélé un œdème à un genou qui nécessite quelques jours de repos. A cause de cette douleur, le joueur abandonnera la sélection dans les prochaines heures", a annoncé la Roja dans un communiqué diffusé mardi soir.

Marco Asensio (24 sélections avec la Roja) a été absent presque onze mois entre juillet 2019 et juin 2020, après qu'il s'est rompu le ligament croisé antérieur et le ménisque externe de son genou gauche pendant un match amical contre Arsenal à Miami.

Opéré en août et passé par huit mois de rééducation, Asensio a profité de l'arrêt forcé de trois mois lié à la pandémie de coronavirus pour revenir à temps et disputer les dix dernières journées de championnat avec le Real Madrid.

D'après la presse espagnole, cet oedème a été repéré mardi sur le genou opéré, le genou gauche. Asensio va donc retourner entre les mains des médecins du Real Madrid, qui doivent ausculter le joueur ce mercredi selon les médias sportifs locaux.

L'Espagne doit affronter à huis clos l'Allemagne à Stuttgart jeudi soir (20h45 locales, 18h45 GMT) et recevoir l'Ukraine dimanche (20h45 locales, 18h45 GMT) au petit stade Alfredo di Stéfano de Valdebebas, au nord de Madrid, pour les deux premières journées de Ligue des Nations.