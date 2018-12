Après sa défaite à Sclessin, Séville freine à Alaves et laisse la 1ère place au Barça

Déchaîné, l'ailier français Ousmane Dembélé a donné le tournis à Villarreal (2-0) dimanche et rendu au FC Barcelone la première place du Championnat d'Espagne devant Séville, freiné par Alavés (1-1), et l'Atlético, sauvé à Gérone par la hargne de Diego Costa (1-1).

Dans un match moyen des Barcelonais, Dembélé a surnagé et déposé un centre enroulé sur le crâne de Gerard Piqué (36e), confirmant son retour en forme après avoir été beaucoup critiqué pour son indiscipline. Et Lionel Messi a lancé dans l'espace le jeune Carles Aleña, buteur en fin de match (87e).

A l'issue de cette 14e journée, Barcelone (1er, 28 pts) dépasse le Séville FC (2e, 27 pts), qui a arraché le nul contre Alavés après sa défaite de jeudi face au Standard à Sclessin. L'Atlético est troisième avec 25 points, un de plus qu'Alaves (4e) et deux de plus que le Real Madrid (5e, 23 pts).

Les faux pas des Sévillans à Vitoria et des "Colchoneros" à Gérone confirment l'indécision générale qui règne en haut de tableau, où tous les grands d'Espagne flanchent tour à tour.

"Cette Liga est monstrueuse", a résumé l'entraîneur de l'Atlético Diego Simeone. "Tous les matches sont compliqués, aucun adversaire n'est simple et pour le public, c'est alléchant."