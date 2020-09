Ansu Fati, adoubé par Messi, redouté par ses adversaires : portrait d'un prédateur en formation

Ansu Fati naît le 31 octobre 2002 à Bissau, capitale de la Guinée-Bissau, petit pays bordant les rives occidentales du continent africain. A six ans, accompagné de ses deux frères, il rejoint son père, modeste ex-footballeur, qui a traversé la Méditerranée quelques années plus tôt. La petite famille trouve d'abord refuge au Portugal, avant de s'installer en Andalousie, à Herrera. L'occasion pour Anssumane , de son vrai prénom, de taper quelques premiers ballons et d’affûter des pieds déjà pétris de talent. "L'écart était abyssal avec ses camarades, techniquement mais aussi tactiquement. (...) Lui, il avait tout", clame son premier entraîneur, Jordi Figaroa .

Ansu Fati, nouvelle coqueluche de Barcelone. - © MIGUEL MEDINA - AFP

A 16 ans à peine, Fati devient le 3e plus jeune joueur à porter la prestigieuse vareuse catalane. Et si celle-ci avait eu l'habitude de faire valser les plus friables mentalement ces dernières années, elle ne semble pas avoir d'emprise sur Fati. Parce que le jeune ailier joue avec l'assurance et la confiance d'un vétéran. Sûr de lui et de ses qualités intrinsèques bien au dessus de la moyenne, Ansu trouve la faille dès son deuxième match, d'un somptueux coup de casque contre Osasuna.

Le weekend suivant, face à Valence, il récidive : un but et une passe décisive en soixante minutes. En deux matches à peine, Ansu Fati s'est frayé une petite place au soleil parmi le contingent de stars catalanes. Un jeune tsar parmi les stars. Dans le cœur des supporters blaugranas, une petite brèche s'est créée. Tous se disent que ce garçon a ce petit quelque chose en plus.

Fin 2019, alors qu'il a à peine l'âge d'évoluer avec les espoirs, Fati s'installe définitivement dans le noyau A. Sur la saison, il participe à 24 matches et inscrit déjà 7 buts. Clairvoyant malgré un manque d'expérience, altruiste malgré un jeu déroutant, lucide malgré un manque de maturité, Fati détonne et impressionne. "C'est un prédateur" prévient même Victor Valdès, son ancien entraîneur chez les jeunes et véritable légende du club.

Un prédateur en formation, ambitieux, bien déterminé à s'installer définitivement dans l'équipe-type du Barça. A l'intersaison, le nouvel arrivant à la barre du navire catalan, Ronald Koeman, lui promet de "grandes responsabilités" pour la saison à venir. Le technicien néerlandais tient parole puisqu'il titularise Fati pour le baptême du feu catalan dimanche dernier face à Villareal. Là non plus, Fati ne cède pas à la pression. En une mi-temps, il marque deux buts et provoque un penalty pour parfaitement lancer "son" Barça vers une victoire tranquille (4-0).

Sélectionné (et déjà buteur avec l'Espagne), adoubé par Messi au Barça, adulé par tout un pays, la Guinée-Bissau, qui le considère comme un véritable héros, Ansu Fati aura mis une saison pour s'ériger comme l'un des joyaux du football actuel. Un diamant à polir et une lueur d'espoir pour les supporters catalans, orphelins de leurs chouchous Iniesta et Xavi et qui voient leur ovni maison, Leo Messi, prendre de l'âge. Qu'ils soient rassurés, la relève est...assurée.