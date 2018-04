Andres Iniesta quittera le FC Barcelone au terme de la saison

Le légendaire milieu de terrain du FC Barcelone Andres Iniesta, 33 ans, quittera le club catalan à la fin de la saison. Très ému, l'Espagnol l'a annoncé vendredi lors d'une conférence de presse devant tous ses coéquipiers et un large parterre de journalistes.

Capitaine du club, Andres Iniesta va quitter son club formateur après 22 ans. En octobre 2017, l'Espagnol avait signé un contrat "à vie" avec Barcelone.

'El Blanquito' a tout gagné avec le Barca. Il compte à son palmarès 8 titres de champion, 6 Coupes du Roi, 4 Ligue des Champions, 3 Supercoupes d'Europe, 3 Coupes du monde des clubs et 7 Supercoupes d'Espagne. Champion du monde (2010) et d'Europe (2008 et 2012) avec la 'Roja', il a également terminé 2ème du Ballon d'Or 2012 et été élu Joueur de l'Euro en 2012.

Le génial milieu de terrain, connu pour sa polyvalence et sa créativité, a longtemps formé avec son compatriote Xavi un génial duo au milieu de terrain de la formation catalane.

Cela fait plusieurs jours que le N.8 barcelonais est annoncé partant en Chine. La semaine dernière, PPTV, un media en ligne chinois qui détient notamment les droits de diffusion de la Liga en Chine, avait cité des "sources anonymes internes" du club du Chongqing Lifan, indiquant qu'il était "déjà confirmé qu'Iniesta allait signer".