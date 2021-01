Eden Hazard retrouve le chemin des filets avec le Real - La Liga - 23/01/2021 Le Real Madrid affronte Alaves ce samedi soir. Et alors que les Madrilènes maîtrisent leur matière en cette première mi-temps, Eden Hazard a retrouvé le chemin des filets ! Son seul but en Liga remontait au 31 octobre, alors qu’il avait inscrit un penalty en Ligue des Champions face à l’Inter Milan un mois plus tard.