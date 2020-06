Alaves freine Januzaj et la Real Sociedad dans la course à la Ligue des champions

La Real Sociedad s'est inclinée sur la pelouse du Deportivo Alaves lors du derby basque de la 29e journée de Liga. Suite à cette défaite (2-0), l'équipe de San Sebastian marque le pas dans la course à la Ligue des champions.



Borja Sainz (56e) et Martin Aguirregabiria (90e+6) ont fait la différence en deuxième mi-temps. Les deux formations ont terminé à dix : Zaldua (81e) et Pina (87e) ont été exclus dans les dernières minutes.



Adnan Januzaj, qui a joué tout le match, et ses équipiers sont désormais cinquièmes à deux points de l'Atletico Madrid qui détient actuellement le dernier ticket pour la C1. Alaves remonte à la 13e place.