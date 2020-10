Adnan Januzaj marque au bout d'un bel effort, sa Real Sociedad en tête de la Liga

Adnan Januzaj et la Real Sociedad se sont imposés au Betis (0-3). Les Basques se retrouvent désormais en tête de la Liga, ex aequo avec Villarreal et avec un point d’avance sur le Real Madrid et 4 sur le Barça. Januzaj est lui monté en tout fin de partie et a participé à la fête en inscrivant le dernier but du match. Au terme d’un long effort entamé dans sa moitié de terrain, le Belge a place une frappe dans le plafond du gardien sévillan et a signé son deuxième but de la saison.

Cette saison, l’ancien mancunien est cantonné à un rôle de remplaçant : il n’a commencé qu’une seule rencontre depuis le début de la saison, celle-ci coïncidant avec la… première défaite de la Real. C’était face à Valence. Ce rôle de joker de luxe n’a pas eu l’air de le rendre trop bougon puisqu’il a fêté avec plaisir son but qui permet à son équipe d’être la véritable révélation de ce tout début de saison en Espagne.