Adiós, San Iker !

Iker Casillas a annoncé ce mardi soir qu’il prenait sa retraite à 38 ans. Dans son sillage, c’est toute une page qui se tourne. Une époque qui touche à sa fin.

De Casillas, j'ai évidemment de nombreux souvenirs. Parce qu’il fait partie du paysage du ballon rond depuis quasiment vingt ans. Si je devais n’en garder qu’un seul, ce serait lors d’un simple match de Ligue des Champions, en 2008 ou 2009. Dernier rempart d’un Real Madrid à la peine ce jour-là, Casillas réalise un match de titan. Une prestation cinq étoiles. De la trempe de celles dont on se rappelle longtemps après coup. Ce soir-là, Casillas avait plus que jamais honoré son éloquent surnom de San Iker (Saint Iker).

Plus encore que sa performance, c’est son discours d’après-match qui avait marqué le jeune téléspectateur que j’étais à l’époque. En bon capitaine, il s’était logiquement présenté à la presse. Il avait, alors, sorti cette simple phrase pour justifier son état de grâce : “C’est à cela que servent les gardiens”, suivi d’un regard gêné vers la caméra. Une déclaration emplie d’humilité, cocktail de sagesse et d’une faculté à se mettre en retrait au profit du collectif. Et qui, au final, résume parfaitement Iker Casillas Fernandez.