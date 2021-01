À l'entrainement en Fiat Panda 4x4 de 1980 : Carrasco et ses coéquipiers défient la neige (Vidéo)

La vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux espagnols et il faut dire qu’elle a le mérite d’être plutôt rare et insolite. Yannick Carrasco et trois de ses coéquipiers de l’Atlético de Madrid se sont rendus à l’entraînement dans une vieille Fiat Panda de 1980 pour contrer la neige. Plutôt efficace…

Madrid connait une météo particulièrement extrême ces derniers jours avec une tempête de neige très active et des températures allant jusqu’à -12°C. Après avoir vu leur match du week-end dernier reporté, Carrasco, Lemar, Hermoso et Vrsaljko de l’Atlético de Madrid ont décidé d’aller à l’entraînement en toute sécurité (il s’agit tout de même d’un modèle 4x4) mais aussi sans doute pour ne pas risquer d’abîmer leurs bolides traditionnels. Une image sympa, loin du faste habituel qui accompagne l’arrivée des joueurs à l’entraînement.

Si la météo le permet, l'Atlético de Madrid recevra Séville ce mardi soir à 21h30.